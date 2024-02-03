Aktüel Haberler (03.02.2024)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı konuk etti. Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakadan 87-69 galip ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk periyot 21-19'luk Kanarya, üstünlüğüyle geçilirken; soyunma odasına ise 41-41'lik eşitlikle gidildi. Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 69-59 üstün gittiği final periyotunda 87-69'luk zafere uzandı. Bu sezon ligde çıktığı 22. maçını da kazanan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Howard 20 sayıyla en skorer isim oldu. Alperi 18, McBride 17, Meesseman 17 ve Sevgi 11 sayıyla önemli katkı verdi.

Ligde dün alınan diğer sonuçlar şöyle:

Hatay BŞB-Botaş: 63-130

Ormanspor- Antalya Toroslar: 97-80

G.Saray-Tarsus Spor: 90-87

Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut: 87-83

Ligde haftanın perdesi bugün oynanacak iki maçla sona erecek:

16.00: İzmit Belediye-Bursa Uludağ

18.00: ÇBK Mersin-Beşiktaş.

19. HAFTA BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası üç karşılaşmayla başlayacak. Günün ilk maçında 15.30'da Merkezefendi, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 18.00'de Türk Telekom-Pınar Karşıyaka ve 20.30'da Bursa-Büyükçekmece maçları oynanacak.

ALPEREN'DE HÜSRAN

Performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün'ün All-Star olması bekleniyordu. İlk 5'lerde yer almayan milli basketbolcu, yedeklere de giremedi. All-Star'a seçilemeyen yıldız, bu sezon 21.7 sayı, 9.3 ribaunt ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Şilili futbolcu Arturo Vidal, görkemli bir törenle yetiştiği kulüp olan Colo-Colo'ya döndü. Monumental Stadı'na helikopterle inen Vidal'i dolu tribünler karşıladı. 36 yaşındaki oyuncu, elinde kılıçla ata binerek taraftarları selamladı. İnter, Juventus, Barcelona, Bayern Münih gibi devlerde oynayan yıldız, kariyerini Colo Colo'da bitirme kararı almıştı.

LYON PARA SAÇTI

Fransa'da dibe demir atan Lyon, ara transferde zirveye çıktı. Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala, Adryelson, Lucas Perri ve Nemanja Matic'e toplam 50 milyon euro vererek en fazla para harcayan takım oldu.

REAL'DEN BİR İLK

R. Madrid, HP ile tarihinde ilk defa kol sponsorluğu anlaşması yaptı. 4 Şubat'taki Atletico Madrid derbisinde bu formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca yapay zeka özellikli cihazlarla taraftarına imkan sağlayacak.