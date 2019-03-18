Akhisarspor'un kader maçları
Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip milli ara dönüşü nisan ayında düşme hattındaki rakipleri 27 puanlı Göztepe ve 22 puandaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la üst üste deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor'un evinde 2-0 öne geçtiği maçta Galatasaray'a 3-2 mağlup olup 28 puanda kalmasıyla biraz olsun teselli buldu. Bu skorla Akigo'nun Bursaspor'la arasındaki fark, 10 puana çıkmadı.
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 13:53
-
Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
-
Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
-
MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Akhisarspor'un kader maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.