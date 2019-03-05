PFDK'dan Akhisarsporlu Manu'ya ceza
05 Mart 2019, Salı
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'dan Akhisarsporlu Manu'ya ceza

PFDK'dan Akhisarsporlu Manu'ya ceza

() (), Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu'ya 2 maç men cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, 'nin Ziraat 'nda ile oynanan maçtan sonra kırmızı kart gören Manu'ya rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 lira para cezası verdiği bildirildi.

Cezasının ilkini Süper Lig'in 24. haftasındakin Aytemiz Alanyaspor müsabakasında çeken 25 yaşındaki futbolcu, ligde 9 Mart Cumartesi günü yapılacak maçında da forma giyemeyecek.

Kurulun, Türkiye Kupası müsabakalarındaki ihlallerden dolayı Trabzonspor'a 20 bin, Spor Toto 1. Lig temsilcileri Hatayspor'a 26 bin, Ümraniyespor'a ise 10 bin lira ceza kestiği kaydedildi.

  1. 05.03.2019
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