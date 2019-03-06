Süper Lig'de günün özeti! (05.03.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
MENSAH İKİ AY OLMAYACAK
Kayserispor'da Bernard Mensah'ın durumu belli oldu. Beşiktaş maçında Adriano'nun müdahalesiyle yerde kalan 24 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin çıktığı ve bu hafta ameliyat edileceği açıklandı. Ganalı'nın 6 ila 8 hafta arasında forma giyemeyeceği belirtildi. Hakem Suat Arslanboğa faul bile çalmamıştı.
DENİZLİ'NİN DURUMU İYİ
Kasımpaşa ligdeki Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan Mustafa Denizli hakkında açıklama yaptı. 69 yaşındaki teknik direktör için, "Hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.
JOSUE'YE YOL MANU'YA CEZA
Akhisar'da, Alanya maçı sonrası soyunma odasındaki arbede nedeniyle Josue, süresiz kadro dışı bırakıldı. 28 yaşındaki futbolcu, U21 takımıyla idmanlara çıkacak. Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçında rakibine yönelik hareketi nedeniyle Elvis Manu'ya 2 maç ceza verildi.
'3 YENİLGİYLE YIKILMAYIZ'
Son haftada Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, bulundukları noktaya kolay gelmediklerini söyledi. Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya iyi galibiyetlerle geldik. Güçlü bir takımız" dedi. Keleş, "3 forvet oyuncumuz da sakat. Takım içinden çözeceğiz" dedi.
BURSA'DA NEŞELİ İDMAN
Ankaragücü deplasmanına çıkacak Bursaspor'da sakatlığı biten Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. İdmanda takımın keyifli olduğu gözlenirken Diafro Sakho salonda kuvvet idmanı yaptı. Tunay Torun ile Barış Yardımcı ise sakatlıktan dolayı antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı'nın sakatlığının ciddi olduğu ve 2 maç kaçıracağı belirtildi.
- 6.3.2019
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Süper Lig'de günün özeti! (05.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.