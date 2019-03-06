Süper Lig'de günün özeti! (05.03.19)

MENSAH İKİ AY OLMAYACAK



Kayserispor'da Bernard Mensah'ın durumu belli oldu. Beşiktaş maçında Adriano'nun müdahalesiyle yerde kalan 24 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin çıktığı ve bu hafta ameliyat edileceği açıklandı. Ganalı'nın 6 ila 8 hafta arasında forma giyemeyeceği belirtildi. Hakem Suat Arslanboğa faul bile çalmamıştı.



DENİZLİ'NİN DURUMU İYİ



Kasımpaşa ligdeki Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan Mustafa Denizli hakkında açıklama yaptı. 69 yaşındaki teknik direktör için, "Hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.



JOSUE'YE YOL MANU'YA CEZA



Akhisar'da, Alanya maçı sonrası soyunma odasındaki arbede nedeniyle Josue, süresiz kadro dışı bırakıldı. 28 yaşındaki futbolcu, U21 takımıyla idmanlara çıkacak. Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçında rakibine yönelik hareketi nedeniyle Elvis Manu'ya 2 maç ceza verildi.



'3 YENİLGİYLE YIKILMAYIZ'



Son haftada Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, bulundukları noktaya kolay gelmediklerini söyledi. Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya iyi galibiyetlerle geldik. Güçlü bir takımız" dedi. Keleş, "3 forvet oyuncumuz da sakat. Takım içinden çözeceğiz" dedi.



BURSA'DA NEŞELİ İDMAN



Ankaragücü deplasmanına çıkacak Bursaspor'da sakatlığı biten Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. İdmanda takımın keyifli olduğu gözlenirken Diafro Sakho salonda kuvvet idmanı yaptı. Tunay Torun ile Barış Yardımcı ise sakatlıktan dolayı antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı'nın sakatlığının ciddi olduğu ve 2 maç kaçıracağı belirtildi.