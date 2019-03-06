Süper Lig'de günün özeti! (05.03.19)
06 Mart 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! (05.03.19)

Süper Lig'de günün özeti! (05.03.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

MENSAH İKİ AY OLMAYACAK

Kayserispor'da Bernard Mensah'ın durumu belli oldu. maçında Adriano'nun müdahalesiyle yerde kalan 24 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin çıktığı ve bu hafta ameliyat edileceği açıklandı. Ganalı'nın 6 ila 8 hafta arasında forma giyemeyeceği belirtildi. Hakem Suat Arslanboğa faul bile çalmamıştı.

DENİZLİ'NİN DURUMU İYİ

ligdeki maçının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan hakkında açıklama yaptı. 69 yaşındaki teknik direktör için, "Hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

JOSUE'YE YOL MANU'YA CEZA

Akhisar'da, Alanya maçı sonrası soyunma odasındaki arbede nedeniyle Josue, süresiz kadro dışı bırakıldı. 28 yaşındaki futbolcu, U21 takımıyla idmanlara çıkacak. 'ndaki Kasımpaşa maçında rakibine yönelik hareketi nedeniyle Elvis Manu'ya 2 maç ceza verildi.

'3 YENİLGİYLE YIKILMAYIZ'

Son haftada 'a 3-2 mağlup olan 'da teknik direktör Hakan Keleş, bulundukları noktaya kolay gelmediklerini söyledi. Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya iyi galibiyetlerle geldik. Güçlü bir takımız" dedi. Keleş, "3 forvet oyuncumuz da sakat. Takım içinden çözeceğiz" dedi.

BURSA'DA NEŞELİ İDMAN

Ankaragücü deplasmanına çıkacak Bursaspor'da sakatlığı biten Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. İdmanda takımın keyifli olduğu gözlenirken Diafro Sakho salonda kuvvet idmanı yaptı. ile Barış Yardımcı ise sakatlıktan dolayı antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı'nın sakatlığının ciddi olduğu ve 2 maç kaçıracağı belirtildi.

  1. 6.3.2019
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