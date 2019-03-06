Yeni Malatyaspor'da hedef kupa
Erol Bulut, “Türkiye Kupası’nda yarı finaldeyiz. Hedefimiz final oynayıp, bu kupayı Malatya’ya getirmek. Ligde de ilk 6’da olmak istiyoruz” dedi
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalan haftalarda koydukları hedefleri açıkladı. Cuma günü deplasmanda Sivas ile yapılacak maçın hazırlıkları sürerken tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında penaltı kararından sonra istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Sivas maçının önemine vurgu yapan Erol Bulut, "İyi oynayıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. "Hedefimiz kupayı Malatya'ya getirmek" yorumunu yapan Erol Bulut, "Her şeye rağmen bu takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Hedefimiz final oynayıp kupayı Malatya'ya getirmek. Ligde inşallah sezon sonunda da ilk 6'nın içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Kamara, Ömer ve Buğra'nın idmanlara başladığını Bifouma ile Mina'nın biraz daha oynamayacağını söyledi.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Yeni Malatyaspor'da hedef kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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