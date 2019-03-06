Hamza Hamzaoğlu'da ligde kalmak için umutlu
06 Mart 2019, Çarşamba
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'da ligde kalmak için umutlu

Hamza Hamzaoğlu'da ligde kalmak için umutlu

İlk idmanına çıkan tecrübeli hoca, “Çok zor bir mücadelenin içine giriyoruz ama başaracağımızdan eminiz. İnanmasak gelmezdik” şeklinde konuştu.

BB Erzurumspor, ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna 'nu getirmişti. Kariyerinde , ve Türkiye Süper Kupası bulunan başarılı çalıştırıcı, Erzurumspor'un ligde kalacağına inandığını söyledi. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Hamzaoğlu, "Erzurumspor koşan, mücadele eden, son ana kadar bırakmayan, pes etmeyen bir takım olduğu için de çok fazla düşünmeden teklif edilen görevi kabul ettik" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI TANIYORUM

90 dakika hiç susmayan ve takımını destekleyen Erzurum taraftarına mahcup olmak istemediklerini söyleyen Hamzaoğlu şöyle konuştu: "Sezon sonuna kadar çok zor mücadele içine giriyoruz ama bunu başaracağımızdan eminiz. İnancımız tam ve son ana kadar da bu inancı sağlam tutacağız. Erzurumspor'un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık. Takımın maçlarını izliyordum ve oyuncuları tanıyorum. Takımda çok değişim şu anda mümkün değil. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak."

DADAŞLARA YENİ SPONSOR

karşılaşmasına yeni forma göğüs sponsoruyla çıkan BB Erzurumspor, imza töreni gerçekleştirdi. İnşaat firması olan Eminevim ile yapılan anlaşma öncelikle sezon sonuna kadar sürecek. Mavi-beyzalı taraftarlar, uzun yıllar beraber çalışmak istediklerini de dile getirdi.

ÖZDİLEK'TEN PUAN ÇIKIŞI

Erzurumspor'da yolların ayrıldığı Mehmet Özdilek, bazı yöneticilerin kendisine karşı güven sorunu yaşadığını ifade etti. Özdilek, "17 maçta; 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi almışız. 22 puanın 20'sini aldım. Ortalama 1.18'e geliyor. Lig bitiminde 40'ı bulacak ve kalacaktık" diyerek kendini savundu.?

  1. 6.3.2019
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