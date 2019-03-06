Hamza Hamzaoğlu'da ligde kalmak için umutlu
İlk idmanına çıkan tecrübeli hoca, “Çok zor bir mücadelenin içine giriyoruz ama başaracağımızdan eminiz. İnanmasak gelmezdik” şeklinde konuştu.
BB Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nu getirmişti. Kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası bulunan başarılı çalıştırıcı, Erzurumspor'un ligde kalacağına inandığını söyledi. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Hamzaoğlu, "Erzurumspor koşan, mücadele eden, son ana kadar bırakmayan, pes etmeyen bir takım olduğu için de çok fazla düşünmeden teklif edilen görevi kabul ettik" ifadelerini kullandı.
OYUNCULARI TANIYORUM
90 dakika hiç susmayan ve takımını destekleyen Erzurum taraftarına mahcup olmak istemediklerini söyleyen Hamzaoğlu şöyle konuştu: "Sezon sonuna kadar çok zor mücadele içine giriyoruz ama bunu başaracağımızdan eminiz. İnancımız tam ve son ana kadar da bu inancı sağlam tutacağız. Erzurumspor'un ligde kalacağına inancımız olmasaydı burada olmazdık. Takımın maçlarını izliyordum ve oyuncuları tanıyorum. Takımda çok değişim şu anda mümkün değil. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak."
DADAŞLARA YENİ SPONSOR
Galatasaray karşılaşmasına yeni forma göğüs sponsoruyla çıkan BB Erzurumspor, imza töreni gerçekleştirdi. İnşaat firması olan Eminevim ile yapılan anlaşma öncelikle sezon sonuna kadar sürecek. Mavi-beyzalı taraftarlar, uzun yıllar beraber çalışmak istediklerini de dile getirdi.
ÖZDİLEK'TEN PUAN ÇIKIŞI
Erzurumspor'da yolların ayrıldığı Mehmet Özdilek, bazı yöneticilerin kendisine karşı güven sorunu yaşadığını ifade etti. Özdilek, "17 maçta; 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi almışız. 22 puanın 20'sini aldım. Ortalama 1.18'e geliyor. Lig bitiminde 40'ı bulacak ve kalacaktık" diyerek kendini savundu.?
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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