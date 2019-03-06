Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı
Konya maçında 6. penaltısını kurtaran Göztepeli Beto, “Penaltı anlarında babamı düşünüyorum çünkü o gökyüzünde beni izliyor” diye konuştu.
Süper Lig'de kalesine gelen dokuz penaltının altısını kurtarmayı başaran Göztepeli Beto, motivasyon kaynağını açıkladı. Konya maçında penaltı çıkararak takımına 1 puan kazandıran Portekizli, "Penaltı kurtarmak bir kaleci için özellikle de son saniyede önemlidir ama daha önemli olan şey takımımın puan kazanması. Penaltılarda temel motivasyonum babam. Çünkü o gökyüzünde. Uzun yıllar önce yaşamını yitirdi. Penaltı anlarında babamı düşünüyorum. Onun bana verdiği kuvvet konsantrasyonumu yükseltiyor" dedi. Kasımpaşa maçına yönelik de konuşan Beto, "Kesinlikle 3 puanla ayrılmalıyız. Kazanmak zorundayız" yorumunu yaptı.
KENETLENME ZAMANI
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, taraftardan destek değil sağduyu beklediğini açıkladı. Papatya, "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu istiyoruz. 10 haftalık kritik süreçte iç sahada veya dış sahada kenetlenmiş duruşumuzu bozmamamız lazım. Yönetim, futbolcu, teknik heyet ve basın... Artık kenetlenme zamanı" diye konuştu.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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