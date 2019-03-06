Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı

Süper Lig'de kalesine gelen dokuz penaltının altısını kurtarmayı başaran Göztepeli Beto, motivasyon kaynağını açıkladı. Konya maçında penaltı çıkararak takımına 1 puan kazandıran Portekizli, "Penaltı kurtarmak bir kaleci için özellikle de son saniyede önemlidir ama daha önemli olan şey takımımın puan kazanması. Penaltılarda temel motivasyonum babam. Çünkü o gökyüzünde. Uzun yıllar önce yaşamını yitirdi. Penaltı anlarında babamı düşünüyorum. Onun bana verdiği kuvvet konsantrasyonumu yükseltiyor" dedi. Kasımpaşa maçına yönelik de konuşan Beto, "Kesinlikle 3 puanla ayrılmalıyız. Kazanmak zorundayız" yorumunu yaptı.



KENETLENME ZAMANI



Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, taraftardan destek değil sağduyu beklediğini açıkladı. Papatya, "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu istiyoruz. 10 haftalık kritik süreçte iç sahada veya dış sahada kenetlenmiş duruşumuzu bozmamamız lazım. Yönetim, futbolcu, teknik heyet ve basın... Artık kenetlenme zamanı" diye konuştu.