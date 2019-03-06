Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı
06 Mart 2019, Çarşamba
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Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı

Göztepe'de Beto 'penaltı sırrını' açıkladı

maçında 6. penaltısını kurtaran , “Penaltı anlarında babamı düşünüyorum çünkü o gökyüzünde beni izliyor” diye konuştu.

'de kalesine gelen dokuz penaltının altısını kurtarmayı başaran , motivasyon kaynağını açıkladı. maçında penaltı çıkararak takımına 1 puan kazandıran Portekizli, "Penaltı kurtarmak bir kaleci için özellikle de son saniyede önemlidir ama daha önemli olan şey takımımın puan kazanması. Penaltılarda temel motivasyonum babam. Çünkü o gökyüzünde. Uzun yıllar önce yaşamını yitirdi. Penaltı anlarında babamı düşünüyorum. Onun bana verdiği kuvvet konsantrasyonumu yükseltiyor" dedi. maçına yönelik de konuşan Beto, "Kesinlikle 3 puanla ayrılmalıyız. Kazanmak zorundayız" yorumunu yaptı.

KENETLENME ZAMANI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, taraftardan destek değil sağduyu beklediğini açıkladı. Papatya, "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu istiyoruz. 10 haftalık kritik süreçte iç sahada veya dış sahada kenetlenmiş duruşumuzu bozmamamız lazım. Yönetim, futbolcu, teknik heyet ve basın... Artık kenetlenme zamanı" diye konuştu.

  1. 6.3.2019
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