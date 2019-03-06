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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erkenden başladı. Sarı-Lacivertliler çok konuşulacak bir kanat transferine imza atmak isterken, diğer yandan da ayrılması gündemde olan Skrtel'in alternatifini belirledi.
6 Mart 2019 Çarşamba 07:57
Güncelleme: 06.03.2019 07:57
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Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erken başladı.
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Sarı-lacivertliler, 2019- 20 öncesi listesine aldığı isimler arasında ilk imzayı Nico Gaitan'a attıracak.
Devre arasında anlaşma aşamasına geldiği Arjantinli futbolcunun transferini askıya almak zorunda kalan Fenerbahçe, yaz döneminde işi bitirecek.