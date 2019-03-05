Emenike'den flaş paylaşım! 'Kadıköy'e geliyorum' - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Emenike'den flaş paylaşım! "Kadıköy'e geliyorum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Emenike, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emenike, yaptığı paylaşımda "Kadıköy'e geleceğini duyurdu.
5 Mart 2019 Salı 23:13
Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Emenike'den sürpriz bir paylaşım geldi.

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Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Nijeryalı futbolcu sosyal medyadan çektiği bir videoda Fenerbahçe-Galatasaray maçı için İstanbul'a geleceğinin duyurusunu yaptı.

Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar tarafından birçok beğeni ve yorum gelirken, 31 yaşındaki futbolcunun videodaki heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Son olarak Olympiakos forması giyen Emenike, şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu elde ettiği ve takımın başında yine Ersun Yanal'ın bulunduğu 2013-2014 sezonunda Nijeryalı golcü sezonu 13 golle tamamlamıştı.

Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum
Emenike'den flaş paylaşım! Kadıköy'e geliyorum
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