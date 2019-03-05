Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesini iç transferde yapacak. Ancak ipler bu kez yönetimin elinde değil...

5 Mart 2019 Salı 21:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





