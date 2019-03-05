Fenerbahçe'den ilginç hesap! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den ilginç hesap!
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesini iç transferde yapacak. Ancak ipler bu kez yönetimin elinde değil...
Fenerbahçe yönetimi iç transferde ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
Ancak Soldado 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.
FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.
Ancak bu paraya maç başılar dahil değil.
Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.