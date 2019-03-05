Fenerbahçe'den ilginç hesap! - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesini iç transferde yapacak. Ancak ipler bu kez yönetimin elinde değil...
5 Mart 2019 Salı 21:59
Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Fenerbahçe yönetimi iç transferde ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Ancak Soldado 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

Fenerbahçe'den ilginç hesap!

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Ancak bu paraya maç başılar dahil değil.

Fenerbahçe'den ilginç hesap!

Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den ilginç hesap!
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