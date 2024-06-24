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Adana Demirspor'da 2. başkan Metin Korkmaz istifa etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ikinci başkan Metin Korkmaz'ın istifa ettiğini resmen açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:38
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Adana Demirspor'da 2. başkan Metin Korkmaz istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden ayrıldı. Başkan Murat Sancak, Korkmaz'ın istifasını kabul ederek teşekkür mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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