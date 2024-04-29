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Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'da Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşme yaparak, antrenmanı takip etti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 21:24
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Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve milli oyuncu Samet Akaydin ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartomiej Drgowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı.

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