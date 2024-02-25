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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevi Metin Korkmaz'a devretti

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devretti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 20:24
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevi Metin Korkmaz'a devretti

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devretti.

İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:

Çok değerli Adanademirspor taraftarları,şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum,niye niçin diye sorgulamayın,öyle gerektiği için nedenini ve niçininİ sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım,sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin,bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin,daha güçlü yarınlara diyorum,ve hakkınızı helal edin,benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun,bu takım ligte kalacaktır merak etmeyin,ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun be bana güvenin.

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