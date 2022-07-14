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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Adana Demirspor Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Mavi şimşekler Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'ın ardından bir ismi daha resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 20:57
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Adana Demirspor Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol Adana Demirspor ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Adana Demirspor, 21 yaşındaki santrfor Ali Yavuz'u kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN AÇIKLAMASI

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