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Adana Demirspor Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:20
Adana Demirspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor.

Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Başakşehir maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima, Tolga, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Deniz, Okaka

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