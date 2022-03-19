Adana Demirspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor.
Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Başakşehir maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima, Tolga, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Deniz, Okaka