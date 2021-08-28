2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Abdullah Öztürk finalde!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, Fransız Maxime Thomas'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, yarı finalde Thomas ile karşılaştı.

Milli sporcu, Rio 2016'da bronz madalya kazanan rakibini 13-11, 8-11, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Abdullah Öztürk, 30 Ağustos Pazartesi TSİ 10.45'te Güney Koreli Kim Young-gun ile finalde altın madalya için mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklama yapan Abdullah, "Rakibim bana çok ters geliyordu. Maçlarımız çok çekişmeli geçiyordu. Paralimpik oyunlarına daha iyi hazırlanan bendim. Kazanan ben oldum. Final maçı için ise ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Bu madalya inşallah Türkiye'ye gelecek, ona inanıyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.