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Tokyo 2020 erkek basketbolda son çeyrek finalistler Arjantin ve Almanya oldu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları erkek basketbolunda çeyrek finale yükselen son iki takım Arjantin ve Almanya oldu. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 13:36
Tokyo 2020 erkek basketbolda son çeyrek finalistler Arjantin ve Almanya oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda çeyrek finalistler belli oldu.

Saitama Super Arena'da C Grubu'nda Arjantin, ev sahibi Japonya'yı 97-77 yendi. Bu sonuçla toplam 3 grupta en iyi 3. olarak çeyrek final bileti alan ülkeler de belirlendi.

B Grubu'nda Almanya, C Grubu'nda ise Arjantin en iyi 3. olarak son 8'e kaldı. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya ile grup sonuncuları İran, Nijerya ve Japonya ise oyunlara veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri bugün C Grubu'nda oynanacak Slovenya-İspanya karşılaşmasından sonra netleşecek.

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