Helal olsun altın çocuk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. İlk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci turda Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti. Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.

2-0'DAN GERİ GELDİ

Mete, Londra 2012'de takımda altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan Mete, rakibinin 29'a ulaşmasıyla 2-0 geri düştü. İkinci set 28-28'le bitince 1'er puan alındı. Üçüncü seti 27-26 alan ayyıldızlı sporcu, genel skorda 3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü sette iki sporcu da üst düzey atışlar yaptı. 29-29 sona eren setin ardından genel skorda beraberlik sürdü: 4-4. Kazanan sporcunun olimpiyat şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu. Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı.

METE'YE TEBRİK YAĞDI

Mete Gazoz'un şampiyonluğu geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile tüm spor camiası Mete'yi kutladı. Mete'yi destekleyen P&G grubu da tebrik mesajı paylaştı.

BÜYÜK YATIRIMLA BUGÜNLERE GELDİ

Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, çocukluğundan beri büyük emek verdi. 22 yaşındaki sporcu, omuz gelişimi için 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitti. Koordinasyon becerisi adına basketbol oynadı. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için bir yıl resim eğitimi alan Mete, göz ve el koordinasyonu için iki yıl piyano dersi gördü.

İLKLERİN ADAMI

Mete, Türkiye'ye 2020 Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı getiren isim oldu. 22'lik sporcu aynı zamanda okçulukta da ilk kez madalya alarak tarihe geçti. Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu. Daha önce atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvandoda madalya kazanılmıştı.

ÇOK MUTLUYUM

Mete, şampiyonluğun ardından duygularını dile getirdi. 22 yaşındaki gururumuz, "Çok mutluyum. Rio 2016'dan sonra Tokyo'da altın kazanacağım diye Türk halkına bir söz verdim. Bu sözümü tuttum. Geçen 5 yıl boyunca çok çalıştım, madalya kazanmak için her şeyi yaptım ve sonunda madalyayı boynuma taktım" dedi.

KALBİMİZ TÜRKİYE'DE

Türkiye'deki orman yangınlarından dolayı zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Mete, "Ne kadar yarışmada kalmaya çalışsak da ülkemin durumdan dolayı kalbimiz her zaman Türkiye'deydi. Madalya sayesinde herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum" görüşünü belirtti.

TARİH YAZARAK MADALYAYI GETİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Bakan Kasapoğlu, "Madalyayı Mete tarih yazarak getirdi. İnşallah yolumuz açık. Gözümüz aydın, milletimize selam olsun. Yeni madalyalarla bu aziz milleti sevindireceğiz" dedi.