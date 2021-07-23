Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Tokyo 2020 olimpiyatları açılışı bugün mü? Tokyo Olimpiyatları saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. Sporseverler müsabakalar ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye'den hangi sporcular katılacak?
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA TÜRKİYE'DEN HANGİ SPORCULAR KATILACAK?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.
Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.
Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.