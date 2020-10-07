Haberler 10 Numara Gümüşhane krizi aştı

krizi aştı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da yasağının kaldırılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Gümüşhane krizi aştı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da yasağının kaldırılmasıyla birlikte 5 oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. temsilcisi Gümüşhanespor, tecrübesi olan ile , altyapısında yetişen ve 'ye transfer Oben Saraçoğlu, tecrübeli kanat oyuncusu Osman Torun ile genç kaleci Soykan Apaydın'la prensip anlaşmasına vardı.Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer yasağını kaldırdıktan sonra 5 yeni oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

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