Misli.com 3'üncü Lig 2.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüste bulunan 5 kulüp personeli kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Kazada can kaybının yaşanmaması sevindirdi. Futbol camiasından Darıca G.B.'ya geçmiş olsun mesajları yağdı.
Geçmiş olsun Darıca
Misli.com 3'üncü Lig 2.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı.
10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:48 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50