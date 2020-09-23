Haberler 10 Numara Geçmiş olsun Darıca

olsun Darıca

Misli.com 3'üncü Lig 2.Grup ekibi 'nin takım otobüsü 'nın Çerkeş ilçesinde yaptı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:48 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Geçmiş olsun Darıca

Misli.com 3'üncü Lig 2.Grup ekibi 'nin takım otobüsü 'nın Çerkeş ilçesinde yaptı. Yoldan çıkan otobüste bulunan 5 kulüp personeli kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Kazada can kaybının yaşanmaması sevindirdi. camiasından Darıca G.B.'ya olsun mesajları yağdı.

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