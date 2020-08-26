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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Gakkoş şov yaptı

Gakkoş şov yaptı

Gakkoş şov yaptı

3. Lig’de sezona zirve parolasıyla hazırlanan Belediye, beş transfer birden yaptı.

3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Belediyespor, 5 ismi renklerine bağladı. Kırmızı Lacivertli ekip, Fethiyespor'dan sağ kanat Burak Özbakır, Ofspor'dan ön libero Barış Çiçek, Gölcükspor'dan forvet Barış Kazer ve Çatalcaspor'dan ön libero İsmail Sevindi ve Pazarspor'da şampiyonluk yaşayan genç kaleci Duhan Çağlar Akdağ ile sözleşme imzaladı. Başkan Tuncay Kaymak, "Kaliteli bir kadro kurarak lige girmeye hazırlanıyoruz. Zaman içinde güzel şeyler yaşanacak. Bu sezonki hedefimiz mutlaka 2. Lig'e yükselmek" dedi.
  1. 26.8.2020
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