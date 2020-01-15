Tarihi bir adım

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nın yakın bir zamanda Meclis'in gündemine geleceğini söyledi. Kasapoğlu, ülkedeki kulüp yapılarının, Avrupa'da hatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösterdiğini dile getirerek şöyle devam etti: "Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimiz'in emrindeyiz. Elbette yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Uygulamalarıyla bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır."

GEÇMİŞ OLSUN MELİH DEMİRAL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ile ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, milli futbolcuya sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kasapoğlu, Merih Demiral'a bir an önce sağlığına kavuşup, yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.