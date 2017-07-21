- 21 Temmuz 2017, Cuma
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11:56
Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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10:45
Monaco, Manchester City'nin sol bek Benjamin Mendy için yaptığı 50 milyon euro'luk teklifi reddetti. (Telegraph)
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10:44
Lyon, Newcastle United'a golcü oyuncu Aleksandar Mitrovic için 20 milyon euroluk teklif yaptı. (Daily Express)
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10:43
Inter'in transfer listesindeki Angel Di Maria, İtalyan devinin ilgisine karşın Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor. (Daily Mail)
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
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20:38
Darmstadt, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
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19:39
Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı forveti Chicharito Hernandez'i kadrosuna kattı.
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19:25
Leonardo Bonucci'nin Milan'a gitmesinin ardından Juventus'un hedefindeki ismin Bayern Münih'ten Mats Hummels olduğu belirtildi.
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18:34
Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa ve Kerim Frei ile anlaşma sağladı.
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17:33
Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen 31 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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17:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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16:31
Fenerbahçe, Inter ile Gabriel Barbosa'yı kiralamak için her konuda anlaşma sağladı.
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15:35
Göztepe, son olarak Gaziantepspor'da forma giyen Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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14:08
Süper Lig'in yeni ekib Yeni Malatyaspor, Olympiakos'un Fransız sol beki Aly Cissokho'yu kadrosuna kattı.
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14:00
Juventus, Milan'ın sağ beki De Sciglio'yu 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
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12:45
Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Leicester City'nin 10 milyon pound'luk teklifini geri çevirdi. (Express)
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12:37
West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı golcüsü Javier Hernandez'le anlaşmaya vardı. (Bild)
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11:51
İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid'in sağ beki Danilo'yu transfer etmek istiyor.
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11:30
Atletico Madrid'in, Chelsea'de oynayan eski oyuncusu Diego Costa'yı transfer ettiği öne sürüldü.
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11:12
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu renklerine bağladı.
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11:09
La Liga ekibi Malaga, daha önce anlaştığı G.Saray'lı kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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11:06
Sol bek için transferi için girişimlere başlayan Galatasaray'ın, Villarreal'in sol beki Jaume Costa için kulübüyle 5 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü.
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11:05
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Erhan Yılmaz ve Alaaddin Okumuş'u transfer etti.
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11:03
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester City'nin yıldızı Wilfried Bony'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.
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11:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, Boubacar Dialiba Diabang ve Abel Camara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.
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10:52
Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan ve bonservis elinde olan Volkan Şen'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.
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10:46
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 220 milyon Euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olduğu öne sürüldü.
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10:37
İngiliz ekibi Chelsea, Real Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'yı 80 milyon Euro karşılığında transfer etti.
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda fb yi cl de ceyrege cikardimda söleyince dalga gecmisti benle simdi benden medet bekliolar git nurgül hanim git fb den yoksa sen yap yaptikl
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Onur: İyi çalışıyoruz
Toplam 4
Yorum
kzuey 61 Liverpool maçında kurtardı
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda ooooooo daaa neler olur nelerdeeeee,aziz yildirim özel sekreteri nurgülü gönderirse yoksa hersey bostur bilin istedim niyemi