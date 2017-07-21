11:56 Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.





10:45 Monaco, Manchester City'nin sol bek Benjamin Mendy için yaptığı 50 milyon euro'luk teklifi reddetti. (Telegraph)

10:44 Lyon, Newcastle United'a golcü oyuncu Aleksandar Mitrovic için 20 milyon euroluk teklif yaptı. (Daily Express)

10:43 Inter'in transfer listesindeki Angel Di Maria, İtalyan devinin ilgisine karşın Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor. (Daily Mail)

20:38 Darmstadt, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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19:39 Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı forveti Chicharito Hernandez'i kadrosuna kattı.

19:25 Leonardo Bonucci'nin Milan'a gitmesinin ardından Juventus'un hedefindeki ismin Bayern Münih'ten Mats Hummels olduğu belirtildi.

18:34 Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa ve Kerim Frei ile anlaşma sağladı.

17:33 Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen 31 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.





17:26 TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.





16:31 Fenerbahçe, Inter ile Gabriel Barbosa'yı kiralamak için her konuda anlaşma sağladı.





15:35 Göztepe, son olarak Gaziantepspor'da forma giyen Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.









14:08 Süper Lig'in yeni ekib Yeni Malatyaspor, Olympiakos'un Fransız sol beki Aly Cissokho'yu kadrosuna kattı.







14:00 Juventus, Milan'ın sağ beki De Sciglio'yu 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.





12:45 Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Leicester City'nin 10 milyon pound'luk teklifini geri çevirdi. (Express)





12:37 West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı golcüsü Javier Hernandez'le anlaşmaya vardı. (Bild)





11:51 İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid'in sağ beki Danilo'yu transfer etmek istiyor.





11:30 Atletico Madrid'in, Chelsea'de oynayan eski oyuncusu Diego Costa'yı transfer ettiği öne sürüldü.





11:12 Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu renklerine bağladı.





11:09 La Liga ekibi Malaga, daha önce anlaştığı G.Saray'lı kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.





11:06 Sol bek için transferi için girişimlere başlayan Galatasaray'ın, Villarreal'in sol beki Jaume Costa için kulübüyle 5 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü.





11:05 TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Erhan Yılmaz ve Alaaddin Okumuş'u transfer etti.

11:03 Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester City'nin yıldızı Wilfried Bony'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.









11:02 TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, Boubacar Dialiba Diabang ve Abel Camara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

10:52 Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan ve bonservis elinde olan Volkan Şen'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.





10:46 Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 220 milyon Euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olduğu öne sürüldü.







