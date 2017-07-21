 Transfer son dakika imza haberleri ve dedikodular - Fotomaç
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    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH
    • 21 Temmuz 2017, Cuma
    • 11:56

      Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    • 10:45

      Monaco, Manchester City'nin sol bek Benjamin Mendy için yaptığı 50 milyon euro'luk teklifi reddetti. (Telegraph)

    • 10:44

      Lyon, Newcastle United'a golcü oyuncu Aleksandar Mitrovic için 20 milyon euroluk teklif yaptı. (Daily Express)

    • 10:43

      Inter'in transfer listesindeki Angel Di Maria, İtalyan devinin ilgisine karşın Paris Saint-Germain'de kalmak istiyor. (Daily Mail)

    • 20 Temmuz 2017, Perşembe
    • 20:38

      Darmstadt, Hamit Altıntop'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
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    • 19:39

      Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı forveti Chicharito Hernandez'i kadrosuna kattı.

    • 19:25

      Leonardo Bonucci'nin Milan'a gitmesinin ardından Juventus'un hedefindeki ismin Bayern Münih'ten Mats Hummels olduğu belirtildi.

    • 18:34

      Medipol Başakşehir, Manuel Da Costa ve Kerim Frei ile anlaşma sağladı.

    • 17:33

      Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen 31 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    • 17:26

      TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    • 16:31

      Fenerbahçe, Inter ile Gabriel Barbosa'yı kiralamak için her konuda anlaşma sağladı.

    • 15:35

      Göztepe, son olarak Gaziantepspor'da forma giyen Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



    • 14:08

      Süper Lig'in yeni ekib Yeni Malatyaspor, Olympiakos'un Fransız sol beki Aly Cissokho'yu kadrosuna kattı.


    • 14:00

      Juventus, Milan'ın sağ beki De Sciglio'yu 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

    • 12:45

      Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Leicester City'nin 10 milyon pound'luk teklifini geri çevirdi. (Express)

    • 12:37

      West Ham United, Bayer Leverkusen'in Meksikalı golcüsü Javier Hernandez'le anlaşmaya vardı. (Bild)

    • 11:51

      İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid'in sağ beki Danilo'yu transfer etmek istiyor.

    • 11:30

      Atletico Madrid'in, Chelsea'de oynayan eski oyuncusu Diego Costa'yı transfer ettiği öne sürüldü.

    • 11:12

      Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu'nu renklerine bağladı.

    • 11:09

      La Liga ekibi Malaga, daha önce anlaştığı G.Saray'lı kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    • 11:06

      Sol bek için transferi için girişimlere başlayan Galatasaray'ın, Villarreal'in sol beki Jaume Costa için kulübüyle 5 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü.

    • 11:05

      TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Erhan Yılmaz ve Alaaddin Okumuş'u transfer etti.

    • 11:03

      Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester City'nin yıldızı Wilfried Bony'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi.



    • 11:02

      TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, Boubacar Dialiba Diabang ve Abel Camara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

    • 10:52

      Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan ve bonservis elinde olan Volkan Şen'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.

    • 10:46

      Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 220 milyon Euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olduğu öne sürüldü.



    • 10:37

      İngiliz ekibi Chelsea, Real Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'yı 80 milyon Euro karşılığında transfer etti.

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