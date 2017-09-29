Kupada rakip Çorum Belediye

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Trabzonspor, Çorum Bld. ile eşleşti. Yusuf Tokuş'un çalıştırdığı 3. Lig 3. Grup takımı Çorum Bld., maçlarını 12 bin kişilik Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynuyor. 24-25-26 Ekim tarihlerinden birinde Trabzonspor, Çorum ile deplasmanda karşılaşacak.