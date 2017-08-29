Onazi göreve
Göztepe karşısındaki futboldan memnun kalmayan Ersun Yanal, kadroda revizyona hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, G.Birliği maçında Onazi ve Castillo’ya şans verebilir.
İDMANLARA GÖRE
Ersun Yanal'ın iki ismin antrenmanlardaki performansı ve form durumlarına göre son kararını vereceği bildirildi.
SADECE 28 DAKİKA OYNADI
Geçen sezon Yanal'ın bankolarından olan Onazi, ligde 34 maçın 32'sinde forma giymişti. Birmingham'a transferi 'çalışma izni alamayınca' gerçekleşmeyen Nijeryalı ön libero, bu sezon sadece F.Bahçe maçında 28 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun orta sahaya dinamizm katacağı belirtiliyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:50
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
Onazi göreve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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