 Onazi göreve – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    göreve

    Onazi göreve

    Göztepe karşısındaki futboldan memnun kalmayan Ersun Yanal, kadroda revizyona hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, G.Birliği maçında ve Castillo’ya şans verebilir.

    Trabzonspor'da Göztepe yenilgisi hesapları bozarken, teknik heyet de harekete geçti. İzmir deplasmanında kaybedilen 3 puandan çok sergilenen etkisiz futbol ve hatalara kızan teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda ufak çaplı bir revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle orta sahada Okay Yokuşlu'nun Juraj Kucka ile uyumunda sıkıntı gözlenirken, iki ismin de ağır yapıda olmasının rakiplere avantaj sağladığı vurgulanıyor. Yanal'ın bu kapsamda Okay'ın yerine Ogenyi Onazi'yi Gençlerbirliği maçında takıma monte edebileceği öğrenildi. Düz koşulara başlayan Fabian Castillo da milli arada yapılacak idmanlarda oynayacak duruma gelirse kadroya alınacak.

    İDMANLARA GÖRE
    Ersun Yanal'ın iki ismin antrenmanlardaki performansı ve form durumlarına göre son kararını vereceği bildirildi.

    SADECE 28 DAKİKA OYNADI
    Geçen sezon Yanal'ın bankolarından olan , ligde 34 maçın 32'sinde forma giymişti. Birmingham'a transferi 'çalışma izni alamayınca' gerçekleşmeyen Nijeryalı ön libero, bu sezon sadece F.Bahçe maçında 28 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun orta sahaya dinamizm katacağı belirtiliyor.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:50
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