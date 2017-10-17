 Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    : Galatasaray'ın işi zor

    Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor

    Sarı-lacivertli hoca, “8 puan geride olmamız sıkıntılı gibi gözükse de bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız. G.Saray’ın önünde çok zor 4 maçı var ve 3’ü deplasmanda. Bizim fikstürü tersten oynayacaklar” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatya mücadelesinin ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini belirtirken nefes aldıklarını kaydetti. Kocaman, pazar günkü Galatasaray derbisinin de önemine vurgu yaptı, şu açıklamayı yaptı: "Akh isa r maçından sonra bu galibiyet bizi kendimize getirdi. Bütün takımı kendine getirdi. Şunu söylemem gerekiyor; almamız gereken puanın çok altında kaldık. Benim hesaplarımdan bağımsız en azından 3-4 puan daha yukarıda olmalıydık.

    İKİNCİ YARIDA YÜKSELECEĞİZ
    Devreyi makul bir puanla kapatabilirsek bu durumu toparlayabiliriz. Çünkü biz ikinci yarıda çıkarız. Gerçekten iyi çalışan bir takımız. Hiçbir problem yok bu konuda. Oyuncu grubu çok karakterli bir grup. Bu yüzden ikinci yarıda daha da yükseliriz. Va lbuena -Soldado-Giuliano ile beraber başlamamın sebebi, en azından 10 gün beraber antrenman yapmış oyuncularla oynamak istememdi. Soldado da zaten yükseliyor. Saha avantajı da çok önemli tabii. Sahadan kastım aslında zemin. Zeminin iyi olması bizim için çok önemli. Derbi maça 8 puan geride gitmemiz sıkıntılı gibi gözükebilir ama bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız ve de inşallah iyi değerlendireceğiz. G.sa ray 'ın şu anki durumu çok özel bir durum. Şimdi zor bir döneme giriyorlar. Çok zor 4 maç var önlerinde ve 3'ü deplasmanda.

    LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRİZ
    Bizimle oynuyorlar, sonra bizim başta oynadığımız fikstürü tersten oynuyorlar. Trabzonspor deplasmanı, Medipol Başakşehir deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanı... Durumu lehimize çevirmek için elimizde önemli fırsatlar bulunuyor."

    'VALBUENA ASLAN GİBİ ÇOCUK'
    'ın iyi oynayan Mathieu Valbuena'yı 71'de kenara alıp Janssen'i oyuna dahil etmesi eleştirilmişti. Kocaman bunun nedenini şöyle açıkladı: "Valbuena maçta çok darbe aldı, o yüzden oyundan çıkardım. Çok darbe aldığı için Galatasaray maçı öncesi korumak istedim. Valbuena aslan gibi çocuk. Takımın çok önemli bir parçası."

    'İnşallah kaderin döndüğü maçtır'
    Aykut Kocaman, "Yeni Malatya maçı inşallah 2011'deki gibi toparlanma maçımız, kaderin döndüğü maç olmuştur" dedi.


    Emre BOL
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.