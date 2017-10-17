Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Sarı-lacivertli hoca, “8 puan geride olmamız sıkıntılı gibi gözükse de bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız. G.Saray’ın önünde çok zor 4 maçı var ve 3’ü deplasmanda. Bizim fikstürü tersten oynayacaklar” dedi
İKİNCİ YARIDA YÜKSELECEĞİZ
Devreyi makul bir puanla kapatabilirsek bu durumu toparlayabiliriz. Çünkü biz ikinci yarıda çıkarız. Gerçekten iyi çalışan bir takımız. Hiçbir problem yok bu konuda. Oyuncu grubu çok karakterli bir grup. Bu yüzden ikinci yarıda daha da yükseliriz. Va lbuena -Soldado-Giuliano ile beraber başlamamın sebebi, en azından 10 gün beraber antrenman yapmış oyuncularla oynamak istememdi. Soldado da zaten yükseliyor. Saha avantajı da çok önemli tabii. Sahadan kastım aslında zemin. Zeminin iyi olması bizim için çok önemli. Derbi maça 8 puan geride gitmemiz sıkıntılı gibi gözükebilir ama bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız ve de inşallah iyi değerlendireceğiz. G.sa ray 'ın şu anki durumu çok özel bir durum. Şimdi zor bir döneme giriyorlar. Çok zor 4 maç var önlerinde ve 3'ü deplasmanda.
LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRİZ
Bizimle oynuyorlar, sonra bizim başta oynadığımız fikstürü tersten oynuyorlar. Trabzonspor deplasmanı, Medipol Başakşehir deplasmanı ve Beşiktaş deplasmanı... Durumu lehimize çevirmek için elimizde önemli fırsatlar bulunuyor."
'VALBUENA ASLAN GİBİ ÇOCUK'
Aykut Kocaman'ın iyi oynayan Mathieu Valbuena'yı 71'de kenara alıp Janssen'i oyuna dahil etmesi eleştirilmişti. Kocaman bunun nedenini şöyle açıkladı: "Valbuena maçta çok darbe aldı, o yüzden oyundan çıkardım. Çok darbe aldığı için Galatasaray maçı öncesi korumak istedim. Valbuena aslan gibi çocuk. Takımın çok önemli bir parçası."
'İnşallah kaderin döndüğü maçtır'
Aykut Kocaman, "Yeni Malatya maçı inşallah 2011'deki gibi toparlanma maçımız, kaderin döndüğü maç olmuştur" dedi.
Emre BOL
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:26
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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