O işe ben bakmıyorum!
F.Bahçe’nin ligi üçüncü bitirebilmesi Adanaspor’u yenmesine bağlı. Analizci Melikşah hoca, rakibi tüm yönüyle anlatan titiz bir çalışma yapıp, rapor halinde Advocaat’a sundu. Hollandalı çalıştırıcının tepkisi ise şoke etti: O işe ben bakmıyorum, raporu git yardımcılarıma ver!
HİÇBİR BAĞI KALMADI
Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet için birbirlerine söz verdikleri bu kritik maç için çalışma yapan analizden sorumlu antrenör Melikşah Sezgin, hazırlanan raporu teknik direktör Dick Advocaat'a sunmak istedi. Ancak Sezgin, Hollandalı çalıştırıcıdan şok bir yanıt aldı. Tecrübeli hoca, "Bu maça ben bakmayacağım, raporu yardımcılarıma (Mario Been, Cor Pot) ver" dedi. Şaşıran Melikşah hoca, şaşkın bakışlarla denileni yaptı. Aklı Hollanda Milli Takımı'nda olan Advocaat'ın sarı-lacivertli takımla neredeyse ilgisini kestiği belirtilirken, idmanları bile kenardan izlediği ve sürekli Hollanda ile konuştuğu ifade edildi.
Emre BOL
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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