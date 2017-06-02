 O işe ben bakmıyorum! – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
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    O işe ben bakmıyorum!

    O işe ben bakmıyorum!

    F.Bahçe’nin ligi üçüncü bitirebilmesi Adanaspor’u yenmesine bağlı. Analizci Melikşah hoca, rakibi tüm yönüyle anlatan titiz bir çalışma yapıp, rapor halinde ’a sundu. Hollandalı çalıştırıcının tepkisi ise şoke etti: O işe ben bakmıyorum, raporu git yardımcılarıma ver!

    Sezonu bir kez daha kupasız kapatan Fenerbahçe'nin ligin son haftasına girilirken elinde tek bir hedefi kaldı, o da Galatasaray 'ı geçip üçüncü olabilmek. Sarılacivertliler, deplasmandaki maçta Adanaspor'u yenerse bunu başaracak; aksi halde aynı puandaki Cimbom'un arkasında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Ligi üçüncü bitirmenin anlamı sadece Galatasaray'ı geçmek değil, Avrupa Ligi'nde bir ön eleme eksik oynamak, dolayısıyla en az iki hafta daha uzun tatil yapmak demek.

    HİÇBİR BAĞI KALMADI
    Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet için birbirlerine söz verdikleri bu kritik maç için çalışma yapan analizden sorumlu antrenör Melikşah Sezgin, hazırlanan raporu teknik direktör Dick Advocaat'a sunmak istedi. Ancak Sezgin, Hollandalı çalıştırıcıdan şok bir yanıt aldı. Tecrübeli hoca, "Bu maça ben bakmayacağım, raporu yardımcılarıma (Mario Been, Cor Pot) ver" dedi. Şaşıran Melikşah hoca, şaşkın bakışlarla denileni yaptı. Aklı Hollanda Milli Takımı'nda olan 'ın sarı-lacivertli takımla neredeyse ilgisini kestiği belirtilirken, idmanları bile kenardan izlediği ve sürekli Hollanda ile konuştuğu ifade edildi.

    Emre BOL
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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