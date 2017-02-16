Hasan tekrar göreve

Bursaspor karşılaşmasında kulübede bekleyen Hasan Ali Kaldırım, bugün İsmail Köybaşı'dan formasını geri alacak.

Advocaat'ın daha formda olması nedeniyle tercihini Hasan Ali'den yana kullanacağı belirtildi. Defansın göbeğini Neustadter- Kjaer ikilisinden kuracak olan Hollandalı hoca sağ bekte de Şener'i görevlendirecek. Van der Wiel ise yedekler arasında yer alacak.



VOLKAN ŞEN DE YOK!

Takımda ağrıları nedeniyle kafileye alınmayan bir diğer isim ise Volkan Şen oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu da ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Rusya'ya götürülmedi. Volkan son olarak 1-1 bitenBursa sınavında 9 dakika sahada kalmıştı. Kadroya dahil edilmeyen diğer futbolcularsa cezalı olan Martin Skrtel ile isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Miroslav Stoch ve Salih Uçan.