Hasan tekrar göreve
Bursaspor karşılaşmasında kulübede bekleyen Hasan Ali Kaldırım, bugün İsmail Köybaşı'dan formasını geri alacak.
Advocaat'ın daha formda olması nedeniyle tercihini Hasan Ali'den yana kullanacağı belirtildi. Defansın göbeğini Neustadter- Kjaer ikilisinden kuracak olan Hollandalı hoca sağ bekte de Şener'i görevlendirecek. Van der Wiel ise yedekler arasında yer alacak.
VOLKAN ŞEN DE YOK!
Takımda ağrıları nedeniyle kafileye alınmayan bir diğer isim ise Volkan Şen oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu da ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Rusya'ya götürülmedi. Volkan son olarak 1-1 bitenBursa sınavında 9 dakika sahada kalmıştı. Kadroya dahil edilmeyen diğer futbolcularsa cezalı olan Martin Skrtel ile isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Miroslav Stoch ve Salih Uçan.
VOLKAN ŞEN DE YOK!
Takımda ağrıları nedeniyle kafileye alınmayan bir diğer isim ise Volkan Şen oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu da ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Rusya'ya götürülmedi. Volkan son olarak 1-1 bitenBursa sınavında 9 dakika sahada kalmıştı. Kadroya dahil edilmeyen diğer futbolcularsa cezalı olan Martin Skrtel ile isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Miroslav Stoch ve Salih Uçan.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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