Kudryashov sürprizi
Pepe ve diğer 5 adayla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Rostov’da forma giyen Fedor Kudryashov’un önerildiği öğrenildi.
Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 36 resmi maçta forma giydi. Bu arada Sky Sports, Beşiktaş'ın geçen sezonda da transfer listesinde olan Gustavo Gomez için 10 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Milan teknik direktörü Montella'nın Paraguaylı stoperi elde tutmak istediği için teklifi reddettiğini iddia etti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
-
''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
-
F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Kudryashov sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.