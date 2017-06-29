 Kudryashov sürprizi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Kudryashov sürprizi

    Kudryashov sürprizi

    ve diğer 5 adayla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara Rostov’da forma giyen ’un önerildiği öğrenildi.

    Portekizli yıldız 'nin işini bitirebilmek için tüm şartlarını zorlayan, tecrübeli ismin dışında 5 farklı alternatifle de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir stoper önerisi daha yapıldı. Pepe'nin ardından ikinci sırada yen alan Barcelona'dan Thomas Vermaelen'i ısrarla kovalayan Beşiktaş'a, son olarak Rostov'da forma giyen ve aynı zamanda sol bekte de oynayabilen 'un teklif edildiği iddia edildi.

    Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 36 resmi maçta forma giydi. Bu arada Sky Sports, Beşiktaş'ın geçen sezonda da transfer listesinde olan Gustavo Gomez için 10 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Milan teknik direktörü Montella'nın Paraguaylı stoperi elde tutmak istediği için teklifi reddettiğini iddia etti.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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