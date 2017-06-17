 Genç Atakan’a Kartal pençesi – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Genç Atakan’a Kartal pençesi

    Genç Atakan’a Kartal pençesi
    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un orta saha oyuncusu Atakan Kesgin, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. 17 yaşındaki futbolcuya Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Bucaspor'la görüşmelere başladığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin Atakan için 750 bin euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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