Linnes iyi iş çıkardı
Riekerink, Martin Linnes’i sol bekte kullanabileceğini dile getirdi.
Hollandalı çalıştırıcı, Levski maçında sol bekte oynattığı Martin Linnes'i de beğendiğini belirterek, "Linnes sol bekte iyi iş çıkardı. Lionel Carole, sol bekimiz fakat ona bir şey olduğunda Linnes'i orada kullanabiliriz" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Linnes iyi iş çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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