Linnes iyi iş çıkardı

Riekerink, Martin Linnes’i sol bekte kullanabileceğini dile getirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, Levski maçında sol bekte oynattığı Martin Linnes'i de beğendiğini belirterek, "Linnes sol bekte iyi iş çıkardı. Lionel Carole, sol bekimiz fakat ona bir şey olduğunda Linnes'i orada kullanabiliriz" dedi.