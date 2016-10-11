 Linnes iyi iş çıkardı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Linnes iyi iş çıkardı

    Linnes iyi iş çıkardı

    Riekerink, Martin Linnes’i sol bekte kullanabileceğini dile getirdi.

    Hollandalı çalıştırıcı, Levski maçında sol bekte oynattığı Martin Linnes'i de beğendiğini belirterek, "Linnes sol bekte iyi iş çıkardı. Lionel Carole, sol bekimiz fakat ona bir şey olduğunda Linnes'i orada kullanabiliriz" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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