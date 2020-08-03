Herkes yüzecek!

Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı spor seferberliği devam ediyor. Bakanlığın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi'nde bu kez 19 ilde çalışmalar başladı. Spor Bakanlığı, belirlenen şehirlerde 100 adet portatif yüzme havuzu yapacak. Ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına da olanak sağlanacak havuzlar, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından büyük ilgi görüyor. 81 ilde devam eden projede 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi de hedefleniyor. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için erişebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.