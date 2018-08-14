Bakan Kasapoğlu, şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."
- 15.8.2018 00:37
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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