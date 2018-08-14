Bakan Kasapoğlu, şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , şampiyon yüzücü 'yı kutladı

    Bakan Kasapoğlu, şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kazanan 'yı tebrik etti.

    , yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde kazanarak Avrupa şampiyonu olan , bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."

    1. 15.8.2018 00:37
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