Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."