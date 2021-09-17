Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-3 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni Malatya'nın gollerini 18'de Benjamin Tetteh, 24'te Mustafa Eskihellaç ve 40'ta Mounir Choular atarken, konuk takımın sayıları ise 30 ve 88'de Andre Bertolacci ile 44 ve 76'da Aleksandar Pesic'ten geldi.
Malatya'da Jospin Nshimirimana 61'de çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 10'a çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.