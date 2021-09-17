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Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 5. haftnın açılış gününde Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma adeta nefes kesti. 7 golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 4-3'lük skorla kazandı. İlk yarıda 3-1 geri düşen İstanbul temsilcisi, Andrea Bertolacci ve Aleksandar Pesic'in ikişer golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 22:02
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-3 Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatya'nın gollerini 18'de Benjamin Tetteh, 24'te Mustafa Eskihellaç ve 40'ta Mounir Choular atarken, konuk takımın sayıları ise 30 ve 88'de Andre Bertolacci ile 44 ve 76'da Aleksandar Pesic'ten geldi.

Malatya'da Jospin Nshimirimana 61'de çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 10'a çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

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