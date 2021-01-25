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Abdulsamed özür diledi

'da 'in sakatlanmasıyla kalede 21 yaşındaki file bekçisi forma giydi. Damlu, yediği gol sonrası özür diledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Abdulsamed özür diledi

Maç boyu rakip futbolculara şans vermeyen genç eldiven, 88'de 'in gönderdiği füzeyi kollarının altından kaçırdı. Abdulsamed, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon 7. maçında 6. golü yiyen genç eldiven, "Gol benim hatamdan kaynaklandı. Özür dilerim" dedi.

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