Maç boyu rakip futbolculara şans vermeyen genç eldiven, 88'de Ryan Babel'in gönderdiği füzeyi kollarının altından kaçırdı. Abdulsamed, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon 7. maçında 6. golü yiyen genç eldiven, "Gol benim hatamdan kaynaklandı. Özür dilerim" dedi.
Abdulsamed özür diledi
Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir'in sakatlanmasıyla kalede 21 yaşındaki file bekçisi Abdulsamed Damlu forma giydi. Damlu, yediği gol sonrası özür diledi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50