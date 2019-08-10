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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Malatyaspor'a Iraklı golcü

Malatyaspor'a Iraklı golcü

3. ilk maçında ekibi Partizan'a deplasmanda 3-1 yenilen , transfere yöneldi. Sarı-siyahlılar, 18 yaşındaki forvet ile el sıkıştı. Genç santrfor önümüzdeki günlerde ’ye gelecek

3. ilk maçında ekibi Partizan'a deplasmanda 3-1 yenilen , transfere yöneldi. Sarı-siyahlılar, bonservisi Petrol FC'de bulunan 18 yaşındaki santrfor ile prensipte el sıkıştı. 22 Kasım 2000 doğumlu olan 1.75 boyundaki santrfor, 2 kez Irak forması da giydi. Genç golcünün geleceğe yönelik yatırım olduğu düşünülüyor. Öte yandan Sportif Direktör Ali Ravcı, Partizan'la ilgili, "Tur zor ama imkansız değil. Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün" diye konuştu.

  1. 10.8.2019
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