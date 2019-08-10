Malatyaspor'a Iraklı golcü

Avrupa Ligi 3. ön elemesi ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan'a deplasmanda 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, transfere yöneldi. Sarı-siyahlılar, bonservisi Irak Petrol FC'de bulunan 18 yaşındaki santrfor Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte el sıkıştı. 22 Kasım 2000 doğumlu olan 1.75 boyundaki santrfor, 2 kez Irak Milli Takımı forması da giydi. Genç golcünün geleceğe yönelik yatırım olduğu düşünülüyor. Öte yandan Sportif Direktör Ali Ravcı, Partizan'la ilgili, "Tur zor ama imkansız değil. Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün" diye konuştu.