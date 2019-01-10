E.Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli imzayı attı
10 Ocak 2019, Perşembe
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E.Yeni Malatyaspor’da imzayı attı

E.Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli imzayı attı

E.Yeni Malatyaspor’un ’den Sadık Çiftpınar’a karşılık ettiği defans oyuncusu , sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzaladı.

1 ay önce menüsküs ameliyatı olan ve tedavisi devam eden genç oyuncu, 'da kulüp başkanı 'in ofisinde 2 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yiğithan genç ve de kaliteli bir futbolcu kardeşimiz. Daha önce de kendisiyle ilgili bazı düşüncelerimiz olmuştu ama bunu eyleme dökememiştik. Tabi Sadık transferinde böyle bir teklif olunca biz de konuya daha ciddi bakmaya başladık ve genç kardeşimiz attığı imzayla Evkur Yeni Malatyasporlu oldu. Bu imza kulübümüz ve Yiğithan için hayırlı olsun" diye konuştu.

16 Mayıs 1998 Derince doğumlu olan 2012 yılında altyapısına oldu. Henüz 10 yaşındayken 'dan transfer edilen Yiğithan Güveli ile 2016 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

  1. 10.1.2019 13:47
  2. Güncelleme: 10.1.2019 14:00
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