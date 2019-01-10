E.Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli imzayı attı
E.Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den Sadık Çiftpınar’a karşılık transfer ettiği defans oyuncusu Yiğithan Güveli, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzaladı.
1 ay önce menüsküs ameliyatı olan ve tedavisi devam eden genç oyuncu, İstanbul'da kulüp başkanı Adil Gevrek'in ofisinde 2 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yiğithan genç ve de kaliteli bir futbolcu kardeşimiz. Daha önce de kendisiyle ilgili bazı düşüncelerimiz olmuştu ama bunu eyleme dökememiştik. Tabi Sadık transferinde böyle bir teklif olunca biz de konuya daha ciddi bakmaya başladık ve genç kardeşimiz attığı imzayla Evkur Yeni Malatyasporlu oldu. Bu imza kulübümüz ve Yiğithan için hayırlı olsun" diye konuştu.
16 Mayıs 1998 Derince doğumlu olan Yiğithan Güveli 2012 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Henüz 10 yaşındayken Derince Belediyespor'dan transfer edilen Yiğithan Güveli ile 2016 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.
- 10.1.2019 13:47
- Güncelleme: 10.1.2019 14:00
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Sihirli dokunuş
Toplam 3
Yorum
CDTRF TS bizim ilk sevgilimiz...şampiyonluğa ulaşırsa da ulaşmazsa da o hep sevgilimiz. Ne büyük bir gurur ve onur Trabzonsporlu olmak.
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olacak hem işi bilecek hem de kulübü iyi yönetecek ?
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Ağaoğlu: "2019 verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak"
Toplam 2
Yorum
baksoy Başkan dedin mi senin gibi olur sayın AĞAOĞLU hem bu işi biliyorsun hem kulübü iyi yönetiyorsun ?
E.Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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