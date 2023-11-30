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İSLİM KEBABI TARİFİ | İslim kebabı nasıl yapılır, islim kebabı yapmak için gerekli malzemeler nedir? İslim kebabının püf noktası!

İslim kebabı, kürdan kebabı olarak da adlandırılmaktadır ve birçok vatandaş tarafından nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Peki, islim kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir? Kürdan kebabı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte islim kebabına dair merak edilenler...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:50
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İSLİM KEBABI TARİFİ | İslim kebabı nasıl yapılır, islim kebabı yapmak için gerekli malzemeler nedir? İslim kebabının püf noktası!

Patlıcana sarılarak hazırlanan köfte olarak bilinen islim kebabı, kürdan kebabı olarak da isimlendirilir. Evde islim kebabı yapmak oldukça pratik ve kolaydır. Peki, islim kebabı nasıl yapılır, islim kebabının tarifi nedir? İşte islim kebabına dair merak edilenler ve en lezzetli islim kebabının yapılışı...

İSLİM KEBABI TARİFİ

İslim Kebabı İçin Gerekli Malzemeler:

  • 4-5 adet (750 gr) patlıcan
  • 3 adet çarliston biber
  • 3 adet domates

İslim Kebabı Köftesi İçin Gerekli Malzemeler:

  • 500 gr kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 tutam maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Domates Sosu İçin Gerekli Malzemeler:

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5 adet domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1/2 su bardağı et suyu

Kızartmak İçin:

  • Ayçiçek yağı

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar:

  • Patlıcanları ince dilimler halinde kesin.
  • Dilimleri 15 dakika tuzlu suda bekletin ve iyice kurulayın.
  • Tavanızı ocağa alın ve ayçiçek yağı ilave edip ısıtın.
  • Patlıcan dilimlerini ısınan yağa alın ve kızartın.
  • Kızaran patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz tabağa çıkartın.
  • Tabağın üzerine bir kapak kapatın.

Köfte:

  • Bir karıştırma kabının içerisine kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alıp iyice yoğurun.
  • Hazırladığınız köfte harcından limon büyüklüğünde parçalar alın ve elinizde yuvarlayın.
  • Tavanızı ocağa alın ve ısıtın.
  • Isınan tavanın içerisine hazırladığınız köfteleri alın ve her taraflarına renk verip kenara alın.

Domates sosu:

  • Köfteleri yaptığınız tavayı tekrar ocağa alın.
  • İçerisine zeytinyağı ve rendelenmiş domatesi alıp karıştırın.
  • Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın.
  • Isınan domateslerin içerisine et suyunu ilave edip kaynamaya bırakın.
  • Sosunuz hafif yoğunlaşınca ocaktan alın.

SON OLARAK...

  • Üç patlıcan dilimini taban kısmı üst üste gelecek ama birbirlerine paralel olacak şekilde tezgaha koyun.
  • Ortasına bir top köfte yerleştirin ve patlıcan dilimlerini üzerine kapatın.
  • Birleşim yerleri altta kalacak şekilde cam fırın kabınıza dizin.
  • Dilimlediğiniz domates ve iri kestiğiniz biberi patlıcanın üzerine yerleştirip bir kürdan yardımıyla sabitleyin.
  • Bütün patlıcanları bu şekilde hazırlayın ve cam fırın kabınıza dizin.
  • Patlıcanların üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN

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