AKHİSAR KÖFTE TARİFİ - Evde Akhisar Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

AKHİSAR KÖFTE TARİFİ - Manisa ve çevresinde yaygın olan Akhisar Köfte yapımı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ağızda dağılan nefis Akhisar Köfte denemek isteyenler için Akhisar Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Akhisar Köfte nasıl yapılır?

Malzemeleri:

700 gr kuzu kıyma (sinirlerden arındırılmış kaburga eti kıyması)

300 gr iç yağ

Büyükçe bir baş soğan

1 çay kaşığı tuz

karabiber

Yapılışı:

Kuzu kaburga etinin sinirlerini temizlettikten sonra iç yağını da ekleterek iki kere çektirelim.

Büyükçe bir baş soğanı rendeleyelim ve bir tülbentin içine alarak suyunu iyice sıkalım.

Kıymayı, suyunu sıktığımız soğanı (soğanın posası diyebiliriz), tuz ve karabiberi çukur bir kaba alarak güzelce yoğuralım.

Üzerini örterek buzdolabına alalım ve en az bir gün buzdolabında dinlendirelim.

Sosis kalınlığında ve işaret parmağı uzunluğunda şekil verdikten sonra mümkünse kömür ateşinde pişirelim.

Piyaz soğan, fasulye piyazı ve yeşillikler eşliğinde taze pide ile servis yapalım.

AFİYET OLSUN