Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI

BATBOUT TARİFİ: Öncelikle irmiği rondodan çekip un haline getirelim. Hamur için kuru malzemeleri karıştıralım. Daha sonra yağı ve suyu ekleyip ele yapışan bir hamur yoğuralım. Üzeri kapatıp yaklaşık bir saat dinlendirelim. Daha sonra yine un haline getirdiğimiz irmiği tezgaha serpip hamuru koyalım. Üzerinde irmik serpip merdane ile 1 cm kalınlığında açıp su bardağı ile yuvarlak keselim. Bir saat dinlendirelim. Daha sonra tavayı iyice ısıtıp hamurları yağsız pişirelim.Orta ateşte pişen ekmeklerin üzerini bezle örtelim. İç harç için soğanı küçük doğrayıp sıvı yağda kavuralım doğradığımız tavuğu da ekleyip kavurmaya devam edelim. Baharatları da ekleyip suyunu çekene kadar pişirelim. Ekmekleri bıçakla tam kesmeden ortasını açın marul koyup iç harç koyalım.

Batbout Tarifi İçin Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su