Haberler Yemek Tarifleri Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI

Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI

Batbout, Arapların Meşhur Ekmeği Batbout Mini Sandviç Ekmeği (Batbout). ekmeğinin yapılışı arama motorlarında aratılıyor. Peki, batbout nasıl yapılır? batbout malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:35
Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI

BATBOUT TARİFİ: Öncelikle irmiği rondodan çekip un haline getirelim. Hamur için kuru malzemeleri karıştıralım. Daha sonra yağı ve suyu ekleyip ele yapışan bir hamur yoğuralım. Üzeri kapatıp yaklaşık bir saat dinlendirelim. Daha sonra yine un haline getirdiğimiz irmiği tezgaha serpip hamuru koyalım. Üzerinde irmik serpip merdane ile 1 cm kalınlığında açıp su bardağı ile yuvarlak keselim. Bir saat dinlendirelim. Daha sonra tavayı iyice ısıtıp hamurları yağsız pişirelim.Orta ateşte pişen ekmeklerin üzerini bezle örtelim. İç harç için soğanı küçük doğrayıp sıvı yağda kavuralım doğradığımız tavuğu da ekleyip kavurmaya devam edelim. Baharatları da ekleyip suyunu çekene kadar pişirelim. Ekmekleri bıçakla tam kesmeden ortasını açın marul koyup iç harç koyalım.

Batbout Tarifi İçin Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

DİĞER
Son Dakika İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü açıklamalar! Türkiye küresel enerji merkezi olacak: Şam'a "masadan kaçma" çağrısı Kerkük için net mesaj
G.Saray'dan bir transfer daha! 3 yıllık imza
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tajin (Tajine) Tarifi | Püf noktası nedir ve nasıl yapılır?
Makroudh nasıl yapılır? Pratik Makroudh tarifi...
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | MEB ilanı yayınladı: İşte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Menajeri karşı çıktı! Karar verildi Menajeri karşı çıktı! Karar verildi 15:00
Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı Türkiye-İsrail voleybol maçı canlı 14:32
Inter'de imzalar atıldı! Inter'de imzalar atıldı! 14:31
Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! Louis van Gaal: Kupa Messi için planlanmıştı! 14:03
G.Saray'a kötü haber! G.Saray'a kötü haber! 13:57
Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! 13:28
Daha Eski
Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi 13:28
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... 13:08
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi 12:57
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor 12:42
Brezilya'dan flaş Antony kararı! Brezilya'dan flaş Antony kararı! 12:29
Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... 12:19