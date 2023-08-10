MANİSA BOHÇA KEBABI TARİFİ | Manisa bohça kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MANİSA BOHÇA KEBABI TARİFİ | Şehzadelerin şehri olarak bilinen Manisa'da kebabın en lezzetli hallerinden birisi olan bohça kebabı, en sevilen yemekler arasında yer alır. Manisa mutfağından çıkarak bütün şehirlere yayılan ve etle beşamel sosun muhteşem buluşmasını tabaklarda sunan Manisa bohça kebabı tarifini sizler için haberimizde derledik.

MANİSA BOHÇA KEBABI NASIL YAPILIR?

Manisa Bohça Kebabı Malzemeleri:

500 gr küçük doğranmış kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

1 adet domates (ben yazdan hazırladığım konserveden 5-6 kaşık kullandım)

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Krep için;

1 buçuk su bardağı süt

2 adet yumurta

4-5 kaşık sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

Beşamel sos için;

1 buçuk su bardağı süt

1 buçuk çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz karabiber

Üzerine kaşar peyniri dilimleri

Manisa Bohça Kebabı Yapılışı:

Eti düdüklü tencerede biraz yumuşayana kadar pişirin, sonra tavaya alıp yağını ekleyin.

Soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp etlere ekleyin ve pişirmeye devam edin.

Bezelyeleri haşlayıp domateslerle beraber onu da ekleyip tuzunu, karabiberini ayarlayın, etler iyice yumuşayana kadar pişirin ve ocağı kapatın (isterseniz konserve bezelye kullanabilirsiniz ).

Krepler için bütün malzemeleri karıştırma kabına alıp iyice çırpın ununu siz koyuluğuna göre ayarlayın 1 su bardağı yazdım ama ben göz kararı yapmıştım.

Krep tavasının altını biraz yağ sürün ve hamurdan bir kepçe alıp ısıttığınız tavaya alıp yayın ve hepsini bu şekilde pişirin.

Beşamel sosu için un ve yağı küçük bir tencereye alıp kavurun, sütü ekleyip iyice karıştırıp pişirin tuz ve karabiberini ekleyip ocağı kapatın.

Şimdi sıra her şeyi birleştirmeye geldi, bunun için önce bir tane krebi bir kasenin içine serili bir şekilde yerleştirin.

Etli karışımdan dört kaşık kadar krebin içine yerleştirin ve önce karşılıklı iki tarafını etlerin üzerine katlayın.

Sonra diğer iki katı katlayın ve pişireceğiniz tepsiye katlanmış tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin, hepsini bu şekilde yapın ve üzerine beşamel sosunu her tarafına sürün.

Ve en son aşaması üzerine kaşar dilimleri yerleştirin ve önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Manisa Bohça Kebabı Püf Noktaları: