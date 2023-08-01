ŞALGAM DOLMASI TARİFİ | Şalgam dolması nasıl yapılır? - Şalgam dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞALGAM DOLMASI TARİFİ | Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve Erzurum'dan coğrafi işaret alan şalgam dolması, Osmanlı mutfağının az bilinen yemekleri arasında yer alıyor. Buna rağmen en çok sevilen dolmalar arasında gösterilen, lezzetiyle damak çatlatan şalgam dolmasının yapılışını sizler için derledik.

ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?

Şalgam Dolması Malzemeleri

1 adet orta boy şalgam

Yarım çay bardağı pilavlık bulgur

1 çay bardağı pirinç

1-2 adet soğan

Kıyma

Maydanoz

Tuz

Sıvı yağ

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı (normal sıvı yağ da olabilir)

Pul biber

Karabiber

1 su bardağı su

Şalgam Dolması Yapılışı