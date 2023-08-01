ŞALGAM DOLMASI TARİFİ | Şalgam dolması nasıl yapılır? - Şalgam dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞALGAM DOLMASI TARİFİ | Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve Erzurum'dan coğrafi işaret alan şalgam dolması, Osmanlı mutfağının az bilinen yemekleri arasında yer alıyor. Buna rağmen en çok sevilen dolmalar arasında gösterilen, lezzetiyle damak çatlatan şalgam dolmasının yapılışını sizler için derledik.
ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?
Şalgam Dolması Malzemeleri
- 1 adet orta boy şalgam
- Yarım çay bardağı pilavlık bulgur
- 1 çay bardağı pirinç
- 1-2 adet soğan
- Kıyma
- Maydanoz
- Tuz
- Sıvı yağ
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı (normal sıvı yağ da olabilir)
- Pul biber
- Karabiber
- 1 su bardağı su
Şalgam Dolması Yapılışı
- Şalgamları yıkadıktan sonra yuvarlak dilimleyerek hafif yumuşaması için sıcak suda yarım saat bekletelim.
- Dinlenen şalgamları süzüp, hazırlamaya başlayalım.
- Bir dilim şalgam alıp, üstüne hazırladığımız içten koyup, tekrar üstüne bir dilim şalgam alıp kapatalım ve şalgamlar bitene kadar aynı işlemi yapalım.
- Tencereye dizdiğimiz şalgamların üstüne hazırladığımız sostan döküp, orta ateşte pişmeye bırakalım.
- Pişen şalgamları tabağa alıp, tencerede kalan sosu üstüne gezdirdikten sonra, sıcak servis yapalım.Şalgamları güzelce yıkadıktan sonra, yuvarlak dilimleyerek hafif yumuşaması için sıcak suda yarım saat bekletelim.
- Dinlenen şalgamları süzüp, hazırlamaya başlayalım.
- Bir dilim şalgam alıp, üstüne hazırladığımız içten koyup, tekrar üstüne bir dilim şalgam alıp kapatalım ve şalgamlar bitene kadar aynı işlemi yapalım.
- Tencereye dizdiğimiz şalgamların üstüne hazırladığımız sostan döküp, orta ateşte pişmeye bırakalım.
- Pişen şalgamları tabağa alıp, tencerede kalan sosu üstüne gezdirdikten sonra, sıcak servis yapalım.