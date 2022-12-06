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LOCO MOCO TARİFİ | Hawaii mutfağından Loco Moco nasıl yapılır? - Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Hawaii'nin en sevilen lezzetlerinden olan, yapılışı basit, tadı ise bir o kadar lezzetli Loco Moco, en sık aratılan tarifler arasında yerini aldı. Pirinç, hamburger köftesi ve tuzlu sosa batırılmış yumurta üçlüsünün efsane buluşmasıyla harmanlanan Loco Moco'nun tarifini araştıranlar için, Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 14:08
LOCO MOCO TARİFİ | Hawaii mutfağından Loco Moco nasıl yapılır? - Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

LOCO MOCO TARİFİ | Çağdaş Hawaii mutfağında öne çıkan yemeklerinden olan Loco Moco'nun yörelere göre birçok farklı çeşidi vardır. Fakat en yaygın olanı üzerinde hamburger, kızarmış yumurta ve kahverengi sos bulunan beyaz pirinçten oluşur. Pastırma, jambon, Spam, tofu, kalua domuz eti, Portekiz sosisi, teriyaki bifteği, teriyaki tavuğu, mahi-mahi, karides, istiridye ve diğer etleri içerdiği çeşitleri de dünya genelinde yaygın tüketilmektedir. Peki Hawaii mutfağından Loco Moco nasıl yapılır? İşte Loco Moco malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

HAWAİİ MUTFAĞINDAN LOCO MOCO NASIL YAPILIR?

LOCO MOCO MALZEMELERİ

  • Dana kıyma
  • Yumurta
  • Tuzsuz tereyağı
  • Tatlı soğan (isteğe bağlı)
  • Mantar (isteğe bağlı)
  • Taze soğan
  • Haşlanmış pirinç
  • Worcester sos
  • Şoyu sos (alternatif olarak soya sos da kullanılabilir)
  • Ketçap
  • Sarımsak tozu
  • Tuz, baharat
  • Mısır nişastası

LOCO MOCO YAPILIŞI

👉Büyük bir kapta kıyma, Worcester sos, baharat, tuz, sarımsak tozu ve karabiberi karıştırın.

👉Portakal büyüklüğünde parçalar kopararak büyük köfte şekli verin. Köfteler en az bir inç kalınlığa çıkmalıdır. Köfteler kızarınca küçüleceği için büyük tutmaya özen gösterin.

👉Bir tavaya koyduğunuz yağı orta ateşte ısıtın. Köftelerin her iki tarafını iyice pişene kadar kızartın.

👉Şoyu sos, Worcester sos, ketçap ve mısır nişastasını karıştırın. Mısır nişastası dipten çıkana kadar çırpın.

👉Aynı tavayı kullanarak, bir çorba kaşığı tereyağını eriterek soğanları yaklaşık bir dakika karamelize edin, ardından mantarları bir veya iki dakika daha kızartın. (Mantar ve soğan eklemek isteğe bağlıdır)

👉Tereyağının geri kalanını eritin ve sos karışımını tavaya ekleyin. Sosu koyulaşmaya ve kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin.

👉Bir dilim tereyağını eritin ve bir tavada bir yumurta kırın. Göz yumurtayı kenara ayırın.

👉Bir tabağa bol miktarda haşlanmış pirinç alın. Bir hamburger köftesi ile katmanlayın ve sosu üzerine gezdirin. Yumurta ile doldurun ve yeşil soğan ile süsleyin.

LOCO MOCO PÜF NOKTALARI

❗Kullandığınız dana kıyma tamamen yağsız olmamalıdır. Yarım yağlı kıyma tercih edebilirsiniz, Aksi halde köfteler kuruyacaktır.

❗Köfteleri üzerine yumurtayı koyabileceğiniz boyutta ayarlamalısınız. Bu nedenle normal köfte kadar küçük yapmamalısınız.

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