Muz ile yapılabilecek yiyecekler hangileri? Muzu nerelerde kullanabilirim? Muzun faydaları ve daha fazlası...

Yetişkin ve çocuk her yaştan insanın severek tükettiği meyvelerin başında gelen ve tropikal meyveler sınıfına giren muz, başta Mersin / Anamur olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde de yetişmektedir. Muz, günümüzde daha ziyade tatılarda kullanılmakla birlikte içecekleri de süsleyen en güzel tatlardan biridir. Muz meyvesi içerdiği vitaminler açısından da insan vücuduna oldukça faydalı bir besindir.

🍌MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Muz, insan sağlığı için gereken pek çok önemli besin içerir. Bu besinler vücudun normal fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu gibi bazı rahatsızlıkları önlemeye ya da semptomlarını gidermeye de yardımcı olabilir. İçeriğinde bolca potasyum ve magnezyum bulunan muz, kalp hastalığı riskini azaltır. Lif bakımından zengin olan muz, bağırsaklardaki faydalı bakteriler için besin kaynağı sağlayarak sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olur. Kan şekeri seviyelerinin normal düzeyde tutulmasına yardımcı olur.

🍰MUZLA HANGİ TATLILAR YAPILABİLİR?

🔹Muzlu yaş pasta

🔹Muzlu rulo pasta

🔹Muzlu puding

🔹Muzlu çikolatalı fondü

🔹Muzlu çikolatalı mousse

🔹Muzlu Malaga pasta

🔹Muzlu cupcake

🥤MUZLA HANGİ İÇECEKLER YAPILABİLİR?

🔸Muzlu smoothie

🔸Muzlu milkshake

🔸Muzlu süt

🔸Muzlu cold brew