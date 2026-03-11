Liverpool’u sahadan sildik

Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, Liverpool karşısında kusursuz bir ilk yarı performansı ortaya koydu. Emek, alın teri, takım bütünlüğü... Ateşlere basarak koşan takım ruhu... Yanardağ ordusu gibi bir Galatasaray! İngiliz devi Liverpool, Kandilli akıntısı gibi gelen Galatasaray atakları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Galatasaray'ın bu tahrip gücü yüksek maç başlangıcı, temsilcimize o tarihi golü de getirdi. Duran toptan Liverpool kalesini delmeyi başardık. Maçın yıldızlarından Sara'nın adrese kornerine iyi yükselen Osimhen, topu Lemina'ya indirdi. Lemina da muazzam bir kafa vuruşu ile Rams Park'ı bayram yerine çevirdi. Bu golden sonra adeta sarı-kırmızı bir gül bahçesini andıran Rams Park, Binbir Gece Masalları'na dönüştü. Kahramanlar, masalların içinden çıkıp gerçek oldu.



Kusursuz, mükemmel, olağanüstü bir ilk yarı oynadı Galatasaray Bizler Galatasaray'ın ilk 45'teki futbolunu izlerken büyük keyif aldık. Çünkü Galatasaray oynadı, Liverpool sadece seyretti. Kaleci Mamardashvili'nin jeneriklik kurtarışları olmasaydı, farka bile gidebilirdik ilk bölümde. Rakip kaleye 9 bazuka gibi şut attık ilk yarıda. İkili mücadelelerde ayakta kaldık, savaştık, saha içinde kusursuz bir yardımlaşma örneği gösterdik. Gerçekten rüya gibi bir futbol oynadı Galatasaray maçın ilk raundunda.



İkinci yarıya Liverpool ön alan baskısı ile başladı. Art arda iki pozisyon buldular. Uğurcan kalesinde geçit vermedi. Gabriel Sara'nın baş döndürücü performansına şapka çıkarılır. Maç boyunca atom karınca gibi çalıştı. Messi gibi oyunu nakış gibi işleyip okudu. Yeri geldi can simidi oldu, yeri geldi oksijen tüpü oldu Sara... Beklerin kabusu Barış Alper ilk yarıda Milos Kerkez'e, ikinci yarıda da Virgil van Dijk'e sarı kart göstertti. Galatasaray'ın cesur yüreği Barış Alper, Juventus'tan sonra Liverpool için de tam bir kabus oldu.



İkinci yarıda Osimhen ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Liverpool'un ikinci yarının başındaki baskısını kırdıktan sonra yine dalga dalga Liverpool'un üzerine gitmeye başladık. Barış Alper'in yanlış bir pasında Ekitike, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Liverpool'un kornerden bulduğu ucuz gol, VAR tarafından incelendi. Pozisyonda Konate elle oynamıştı. Doğru tektir! Elle oynama olduğu için gol geçersiz sayıldı. Liverpool son bölümde etkili ataklar geliştirdi. Ama Uğurcan Çakır, kalesinde adeta duvar ördü. Muhteşem kurtarışlar yaptı Uğurcan! Galatasaray, dün maçın büyük bölümünde Liverpool'u sahadan sildi. Rövanş daha zor olacak ama Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u Anfield'da hüsrana uğratır ve çeyrek finale çıkar!