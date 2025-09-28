Zlatan Onuachu!

Trabzonspor'un ilk yarının uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyla ilgili başlamak istiyorum. Bu pozisyonda Atakan Çankaya, Onuachu'yu ceza sahasında yaklaşık 25-30 saniye şiddetli bir biçimde çekip yere indirmeye çalışıyor. Onuachu'nun düşmeye niyeti yok, topa vurmak istiyor. Karagümrüklü Atakan ise topla oynamak yerine Onuachu'yu devirmeye çalışıyor. Hakem Mehmet Türkmen de doğal olarak yapılması gerekeni yapıp penaltıyı veriyor.

Asıl rezillik bundan sonra başlıyor. VAR Odası'ndaki Erkan Özdamar, Mehmet Türkmen'i monitöre çağırıyor. Hakem gözünün önündeki pozisyona penaltıyı vermiş. Sen neden hakemi çağırıyorsun, neyi izletiyorsun be kardeşim! Söz konusu Trabzonspor olunca, buz gibi penaltısını bile iptal ettirebilmek için VAR'a çağırıyorsun! Bir umut, belki Mehmet Türkmen'in aklına girip, penaltı kararından vazgeçiririm diye mi düşündün? Bunu yapmayın kardeşim; yeter artık! Arda Kardeşler faciasından hiç mi ders almadınız siz! Trabzonspor nizami gol atıyor, vermiyorsunuz; buz gibi penaltı kazanıyor, iptal ettirmeye çalışıyorsunuz! Bu gerçekten çok ayıp! Yettiniz artık! Başka kapıya...

Maça gelirsek; Onuachu yine sanat eseri, muazzam bir gol attı. İri fiziği ve uzun boyuna rağmen, yeşil sahalarda bu kadar atletik bir golcü daha yoktur! Toplara vururken, adeta bir cimnastikçiye dönüşüyor. Dün Pina'nın ortasında adeta bir İbrahimovic golü attı. Onuachu'nun röveşata vuruşu, gözlerimizin pasını sildi. Zihnimizi açtı! Gerçekten defalarca izlesek doyamayız bu vuruşa! Felipe Augusto'yu oynadığı her maçtan sonra övmüştüm. Dün de müthişti. Bir gol attı, çok çalıştı. Özellikle attığı gol öncesinde Pina ile verkaçı derslikti.

Dün ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Oulai'yi de çok beğendim. İlk yarıda Karagümrük kalesine süper bir vuruşu da vardı, Grbic'in muazzam çıkardığı... Çok hareketli, çok zeki, kıvrak bir oyuncu Oulai. Daha ilk maçında klasını ortaya koydu. Trabzonspor, 19 yaşındaki bu oyuncuya 5.5 milyon euro vermekle çok haklıymış. İyi bir sezon geçirirse, büyük paralara satılabilir. Bordo-mavililer, genelde Pina, Zubkov kanadından rakip kalede etkili oluyor. Dün de bu kanadı (sağ kanadı) çok iyi kullandılar. Arif Boşluk iyi bir sol bek olacak. Ama çok çalışması lazım. Mustafa Eskihellaç'ın yokluğu da dün hissedildi. Sikan'ın attığı gol önemli. Ukraynalı futbolcuya moral oldu. Arkadaşlarının yanına gelip Sikan'ı özel kutlaması anlamlıydı. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, son bölümde yapılan facia hatalar Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Sonuç olarak Trabzonspor, İstanbul'dan kazanarak dönmesini bildi. Hem de son bölüm hariç iyi futbol oynayarak. Üç maçtır dinen Fırtına, dün Olimpiyat Stadı'nda esti. Fatih Tekke de rahat bir nefes aldı.