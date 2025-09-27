İcardi ve Singo’dan sanat tarihi dersi!

Singo o ne çalımdı öyle! Adeta rakibin içinden geçti Singo!

Futbol tarihine yeni bir terim eklendi dün: 'Singo Çalımı...' Oba Stadı'nda dakikalar 23'ü gösterdiği anda Singo sağdan Alanyaspor ceza sahasına aktı.

Önüne gelen Yusuf'un adeta içinden geçti, ceza sahasında bekleyen İcardi'ye harika bir asist yaptı.

Arjantinli gol sihirbazı da sanat eseri bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Aynı dakika içinde sanat eseri, gözlerimizin pasını silen hareketler izledik...



Yok efendim Singo stopermiş.

Yok efendim Singo sağbek oynayamazmış!

Gördünüz mü dün Singo'yu!

Sağbek dediğin böyle olur! Boğa gibi güçlü, rüzgar gibi hızlı!

Gücünü salı günü Rams Park'ta oynayacağı Liverpool maçına saklayan Galatasaray, dün Alanya'da adeta yürüye yürüye kazanmasını bildi.

Okan hoca, Yunus Akgün'ü, İlkay Gündoğan'ı ve sakatlığı geçen Osimhen'i kenarda tuttu. İlk 11'de oynatmadı.

Alanyaspor'un ilk yarıda girdiği 4 net gol pozisyonunu da unutmamak lazım.

Ogundu ve İbrahim'in karşı karşıya pozisyonlarında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

Galatasaray ise ilk yarıda rakip kaleye sadece 3 şut çekti, 1'i gol oldu.



Okan Buruk, ilk yarıda ayağına darbe alıp, sakatlık geçiren Torreira'nın yerine ikinci 45'e Lemina ile başladı.

İkinci yarıda Sara'nın bir ortası vardı Sane'ye... 'Al da at' dedi, Sane topu içeri gönderemedi.

Ardından iki net pozisyonda adeta dağa-taşa vurdu topu Sane!

Sane bir türlü kendini toparlayamıyor.

Dün de seviyesinin çok altında bir mücadele ortaya koydu.

Uğurcan Çakır, ikinci yarıda da müthiş kurtarışlarına devam etti.

Hatta 58'de üst üste iki jeneriklik kurtarış yaptı milli kaleci.

Torreira çıktıktan sonra orta sahayı çok daha çabuk geçen bir Alanyaspor izledik.

Dolayısı ile Galatasaray kalesinde bu yarıda da net pozisyonlar yakaladılar.



Okan Buruk baktı ki orta alan elden gidiyor, hemen hamlesini yaptı.

Günün etkisiz ismi Sara'yı çıkarıp, İlkay'ı orta sahaya monte etti.

Abdülkerim'in yerine de Jakobs girdi.

Galatasaray'ın dün Oba Stadı'ndan galibiyetle ayrılmasında Uğurcan Çakır başrolü oynadı.

İcardi golü attı ama Uğurcan Çakır da karşı karşıya 5 net kurtarış yaptı.

Toplamda ise 8 kurtarış!

Tam bir usta kalecilik performansı işte.

Galatasaray, Liverpool maçını düşünerek düşük viteste bir maç oynadı.

Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti.

Evet rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray.

Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş.

Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü!

Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!