Jesus’un intiharı; Okan hocanın zekası

Öyle bir derbi izledik ki... Savunması olmayan Fenerbahçe'ye karşı, sürekli gol arayan bir Galatasaray vardı sahada. Savunması olmayan diyorum çünkü Jesus, takımının defansını neredeyse orta sahada konumlandırmış. Okan hoca da futbolcularına uzun top talimatı vermiş. Belki basit bir taktik bu. Ama Fenerbahçe ile oynuyorsanız, savunma arkasına atacağınız her top, rakip kalede gol pozisyonuna dönüşüyor. Bir de Fenerbahçe'nin çok iyi uyguladığı çizgi ofsayt taktiğine yakalanmıyorsanız, rahat sonuca gidersiniz. Galatasaray ilk yarıda bunu bir kez başardı ve öne geçti. Ama ilk yarıda tarihi farka gidecek pozisyonlar da buldu sarı-kırmızılılar. Jesus, nasıl bu savunma anlayışı ile oynama konusunda ısrar ediyor, aklım almıyor. Hal böyle olunca Fenerbahçe, üç stoperle değil, Altay'ı da işin içine katarsak 4 stoperle oynadı. Çünkü Altay da zaman zaman savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi çıkıp topları uzaklaştırdı. Ama Fenerbahçe iyi savunma yapamıyor.

Fenerbahçe'nin acilen 4'lü savunma anlayışına dönmesi lazım. Yoksa rakibe çok pozisyon verir, kolay kazanabileceği maçları bile kaybedebilir. Galatasaray'a gelirsek, harika bir derbi oynadı Galatasaray. Muslera, Batshuayi ve Arao'nun şutlarını müthiş çıkardı ilk yarıda. İkinci yarıda Fenerbahçe adına 'pozisyonu dahi yoktu' diyebiliriz. Galatasaray, bu sezonki en rahat maçlarından birini oynadı aslında. Galatasaray, Kadıköy deplasmanında hücuma çok adamla giderken, kaptırılan toplarda da geriye dönüşlerde çok çabuk davrandı. 107 dakika (45+7+45+10), adeta arı gibi çalıştı Okan hocanın öğrencileri. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyun üstünlüğü hep Galatasaray'ın elindeydi. Farklı kazandığı Başakşehir maçında bile bu kadar gol pozisyonuna giremedi Galatasaray. Kaleci Altay, kariyerindeki kurtarış rekorunu kırmıştır herhalde! Dünya Kupası öncesinde adeta göklere çıkardığımız Fenerbahçe ve Jesus'tan eser yoktu dünkü derbide. Aslında Dünya Kupası dönüşü, Fenerbahçe futbol olarak kaldığı yerden devam edemiyor. Büyük düşüş var Fenerbahçe'nin futbolunda. Jesus'un da formsuz olduğunu söyleyebiliriz. Dün maçı çevirebilecek hiçbir hamle yapamadı.

İkinci yarıda Jesus baktı maç elden gidiyor, Rossi, Batshuayi ve Crespo'yu çıkarıp, Zajc, Valencia ve İrfan Can'ı sahaya sürdü. Okan hoca da önceki maçlarına göre dün etkisiz görünen Mertens'i çıkarıp, Torreira'yı oyuna aldı. Rashica'nın yerine de Yunus Akgün'e şans verdi. Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Barış Alper müthiş oynadı. Muslera ve Galatasaray savunması da hatasız bir maç çıkardı. İcardi girdikten sonra Fenerbahçe adına zaten yapacak bir şey kalmamıştı. Kerem'e harika bir asist yaptı, sonrasında farkı getiren golü atıp Galatasaray'ın Kadıköy zaferinde büyük rol oynadı. İcardi çok büyük golcü çok... Büyük maçlar büyük hocalar ile kazanılır. Tabii ki bir de iyi kadrolarla. Galatasaray'ın kadrosu daha kaliteli, kabul etmek lazım. Ama Jesus, büyük maçlarda hep sınıfta kalıyor. Dün 3'lü savunma inadı yüzünden maçı altın tepside Galatasaray'a verdi adeta. Halil Umut Meler, çok beğendiğim elit hakemimiz. Ama dün İrfan Can'ın pozisyonunda kırmızı kart göstermek için VAR'a gitmek nedir ey Meler? Pozisyon gözünün önünde. Kırmızı oğlu kırmızı! Çıkarsana kırmızıyı!

Galatasaray, adeta güle oynaya Fenerbahçe'yi yenerek, lider geldiği Kadıköy'den lider döndü. Hem de puan farkını 4'e çıkararak. Fenerbahçe'ye gelince, Jesus'un bu savunma taktiği ile şampiyon olması çok zor! Jesus bu futbol anlayışında inat ederse, sezonu tamamlayamaz!