Hangi Trabzonspor?

Olimpiyat Stadı'nı bilenler bilir. Yaz-kış rüzgar eksik olmaz. İlk yarıda rüzgara karşı oynayan Trabzonspor, pas yapmakta, oyun kurmakta zorlanırken, Karagümrük rüzgarın yardımı ile Ozdoev'in ortasında golü buldu. Ceza sahasına gelen bu orta, rüzgar gücüyle adeta bir şuta dönüştü ve Trabzonspor filelerine gitti. Geldiği günden beri yaptığı hatalarla Trabzonspor'u yakan Bartra, dün de ayağı kayıp düşünce, kırmızı kart görüp, Trabzonspor'un ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına neden oldu. Ey Bartra, neden çekip adamı düşürüyorsun, bırak vursun Borini, belki de Uğurcan kurtaracak. Abdullah Avcı, Borini gibi Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi dev takımlarda oynamış İtalyan yıldızın karşısında sağ bekte neden Hüseyin Türkmen sürprizi ile maça başladı hiç anlamadım. Çünkü Hüseyin devamlı oynayan bir bek değil, aynı zamanda Borini'yi durdurabilecek kadar süratli de değil. Hal böyle olunca 2. golde Hüseyin hata yaptı. Samsunspor kupa maçı ve Fenerbahçe derbisinde oyun iştahı olan, sahada savaşan Trabzonspor'dan eser yoktu dünkü maçta. Abdullah Avcı, 10 kişi kalmış takımını ayağa kaldırmak ve maçı çevirebilmek için 2. yarıya Gbamin ve Larsen değişiklikleri ile başladı. Ama 49'da Visca'nın aynı bölgeden (kol ve omzundan) tekrar yaşadığı şok sakatlık, bütün moralleri bozdu. Hatta Karagümrük'ün hocası Pirlo bile Visca'nın çıkarken yaşadığı üzüntü karşısında rakip oyuncu demedi ve Visca'yı uzun süre teselli etmeye çalıştı.

***

Trabzonspor, ilk golü çıkarken kaptırdığı bir topta yedi. Aslında maça ön alan baskısı ile başlamıştı. Ama bir türlü oyun ritmini yakalayamayınca kötü bir maç çıkardı bordo-mavililer. Sarı kartı olan Colley, gole giden Maxi Gomez'i düşürünce, Karagümrük de 10 kişi kaldı 56'da. Karagümrük'ün en etkili silahı bu sezon Fabio Borini'ydi. Ama Trabzonspor'da Borini'yi kimse durdurmayı başaramadı. Borini 31 yaşında bu arada. Karagümrük'ün 3. golünü de Borini attırdı. Trezeguet neden çıktı, Trabzonspor'un hücumdaki en etkili silahıyken; hem de Trabzonspor 2-1 yenik durumdayken. Trezeguet bu takımda en son kenara alınacak oyuncudur. Fenerbahçe derbisindeki Trabzonspor ile Karagümrük önündeki Trabzonspor arasında dağlar kadar fark vardı. Bu ligde savaşmadan maç kazanamazsın. Yana-geriye oynayarak, kontrollü bir oyun anlayışını benimseyerek hiçbir yere varamazsın. Trabzonspor maç kazanmak istiyorsa savaşmak zorunda. Bu arada Karagümrük kalecisi Batuhan Şen'i de alkışlamak lazım. Dünkü maçta müthiş kurtarışlar yaptı.

***

Abdullah Avcı, Karagümrük'ü iyi analiz edememiş. Pirlo nasıl ki Trezeguet'yi iki oyuncu ile etkisiz hale getirdiyse, sen de iki oyuncu ile Borini'ye nefes aldırmayacaktın. Borini ligdeki en rahat maçını oynadı, savaşmayan Trabzonspor sayesinde. Bu yenilgi Abdullah Avcı'ya yazar. Nasıl ki 'Fenerbahçe galibiyetinin mimarı Avcı'dır' dediysek. Dünkü kötü futbol ve şok sonuçta hocanın rolü büyük. Bu maçta kaybedilen 3 puandan daha önemlisi, tekrar sezon başındaki gibi savaşmayan, önde çoğalamayan, oyun iştahı olmayan bir Trabzonspor izledik. En kötüsü de bu Trabzonspor adına. Trabzonspor, Karagümrük karşısında hücum da yapamadı, savunma da... Fenerbahçe maçını bu kadar iyi oynayıp da Karagümrük maçında tel tel dökülmenin mantıklı bir açıklamasını bulamadım ben. Bu farklı yenilgiden büyük dersler çıkarmak zorunda Trabzonspor. Yoksa zirve yarışına çok erken havlu atar bordo-mavililer. Abdullah Avcı'ya sorum şu: Fenerbahçe derbisindeki Trabzonspor mu, yoksa Karagümrük maçındaki Trabzonspor mu senin takımın?